Fethiye Belediyesi’nde sahte zabıta memurları

Sayıştay belediyelerle ilgili hazırladığı 2023 denetim raporunu açıklamıştı. Raporda İzmir Büyükşehir ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde skandallar ortaya çıkmıştı. Şimdi ise bu raporda, Fethiye Belediyesi'nde zabıta memuru kadrosunun boş olmasına rağmen, aralarında 2 tekniker, 1 sosyolog, 2 memur ile veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosunda olan 3 personelin bulunduğu toplam 8 çalışanın zabıta teşkilatında fiilen görevlendirildiği tespit edildi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca

Raporda, 'doğrudan hizmet alımı yapılmadan sermaye artırımı yoluyla personel çalıştırılması' başta olmak üzere 8 ayrı bulguya daha rastlandı. Sayıştay raporunda, 83 adet zabıta memuru kadrosunun boş olduğu belirtildi. Ayrıca Zabıta Müdürlüğünde görev yapan 17 sürekli işçiden 13'ünün zabıta teşkilatında fiilen zabıta olarak, 44 şirket işçisinden 42'sinin de zabıta teşkilatında fiilen zabıta olarak görevlendirildiği tespit edildi.

DİGER BULGULAR

RAPORDA, belediyenin tespite katıldığı ve düzeltme işlemlerine başlanacağına da yer verildi. Öte yandan diğer bulgular ise şöyle sıralandı: "Boş yevmiye bırakılarak geriye dönük kayıt yapılması, doğrudan hizmet alımı yapılmadan sermaye artırımı yoluyla personel çalıştırılması, iş avansı kapsamındaki işler için personel avansı verilmesi."