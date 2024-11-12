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Haberler Muğla 35 yıl hapis cezası olan firari Bodrum'da yakayı ele verdi

35 yıl hapis cezası olan firari Bodrum'da yakayı ele verdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 7 farklı suça karışmaktan 35 yıl hapis cezası ile aranan şahıs, jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla kıskıvrak yakalandı.

İHA
35 yıl hapis cezası olan firari Bodrum’da yakayı ele verdi

Muğla'da Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre çocuğu kasten öldürmekten 2, göçmen kaçakçılığı yapmaktan 3, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak ile silahlı tehdit suçları olmak üzere toplam 7 ayrı suçtan 35 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan C.E.'nin (36) Bodrum'da olduğu tespit edildi.

Harekete geçen ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Yapılan baskın sonucunda C.E., Konacık Mahallesi'nde Bodrum JASAT ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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