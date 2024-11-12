İlknur’u sokak ortasında bıçaklayarak öldürmüştü! Katilin cinayet planı ortaya çıktı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. İddianamede, Ali İhsan Kaya'nın kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. İddianamede, Kaya'nın İlknur Çetin'i belli aralıklarla takip ettiği, olaydan bir hafta önce satın aldığı bıçakla çeşitli yerlerinden yaralayarak ölümüne sebebiyet verdiği anlatıldı. İddianamede, Adli Tıp raporunda da İlknur'un ölümünün kesici delici alet yaralanmasına bağlı iç organ ve büyük damar yaralanmasıyla gelişen iç kanama sonucu meydana geldiğinin belirtildiğine yer verildi. Kaya'nın olay anından bir hafta kadar önce bıçağı satın alarak öldürmeyi tasarladığı, olay günü de bıçağı kontrol ederek yanına gidip, ölümüne sebebiyet verdiği de iddianamede yer buldu.