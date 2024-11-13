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Haberler Muğla Ağabeyinin marketini ateşe vermişti: Ölü sayısı ikiye çıktı

Ağabeyinin marketini ateşe vermişti: Ölü sayısı ikiye çıktı

Bodrum’da, alacak verecek meselesi yüzünden ağabeyi Hakan Sekmen’in işlettiği marketi benzin dökerek ateşe veren Erkan Sekmen, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayda Hakan Sekmen hayatını kaybetmiş, Erkan Sekmen ve 5 kişi de yaralanmıştı.

HABER MERKEZİ
Ağabeyinin marketini ateşe vermişti: Ölü sayısı ikiye çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Erkan Sekmen (47), önceki gece bir bidon benzinle husumetli olduğu ağabeyi Hakan Sekmen'in (49) marketine geldi. Burada ikili arasında çıkan tartışmanın ardından benzini Erkan Sekmen'in market içerisinde ofis ve ev olarak kullandığı odaya dökerek ateşe verdi. Alevler bir anda marketi sararken Hakan Sekmen, oğulları Y.H. Sekmen (15), Yiğit Eren Sekmen (23), boşandığı eşi Özlem Şahin (44), çalışan Samet Uğurlu (24) ile yangını çıkaran Erkan Sekmen yaralandı. Hakan Sekmen kaldırıldığı hastanede öldü. Erkan Sekmen ise ağır yaralı olarak İzmir Şehir Hastanesi'ne nakledildi ancak bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Bodrum'da kardeş dehşeti

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