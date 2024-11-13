Bodrum’da kardeş dehşeti

Bodrum'da yaşanan korkunç olayda, Erkan Sekmen (47) aralarında para meselesi yüzünden anlaşmazlık bulunan ağabeyi Hakan Sekmen'in (49) işlettiği Barlar Sokağı'nda bulunan markete elinde benzin dolu pet şişeyle geldi. İkili arasında bir süre yaşanan sözlü tartışmanın ardından Erkan Sekmen elindeki benzin dolu şişeyi ağabeyinin başından aşağıya boşaltmaya başladı.

YANARAK CAN VERDİ

Etraftakilerin müdahalesine rağmen elbiseleri ve vücudunun büyük bölümü yanan ağabey Hakan Sekmen, olaya tanık olan esnafın gözleri önünde feci şekilde can verdi. Korkunç olayı gerçekleştiren kardeş Erkan Sekmen ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Erkan Sekmen benzin dolu pet şişe ile geldi.

KORKU DOLU ANLAR

Bu esnada yeğenleri Y.H. Sekmen (15), Yiğit Eren Sekmen (23), ve yengesi Özlem Şahin (44) ile market çalışanı Samet Uğurlu (24) kendisine engel olmak istedi. Elindeki benzini yaşanan arbedede engel olmak isteyenlere de döken Erkan Sekmen elindeki çakmağı ateşleyince herkes alev topuna döndü. Can pazarının yaşandığı markette alevler içinde kalan ağabey Hakan Sekmen ve üzerine benzin bulaştığı için kendi de tutuşan Erkan Sekmen marketten dışarıya kaçarak etraftakilerinde yardımıyla yanan elbiselerini söndürmeye çalıştı.

Hakan Sekmen

Çevredeki esnafın haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Diğer dükkan sahiplerinin ve turistlerin korku dolu bakışları önünde yaşanan olay sonucu markette devam eden yangın, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi sonucu diğer dükkanlara sıçramadan söndürüldü.

DÖRT KİŞİ YARALANDI

Olayda, Hakan Sekmenin oğulları Y.H. Sekmen (15), Yiğit Eren Sekmen (23), boşandığı eşi Özlem Şahin (44) ve market çalışanı Samet Uğurlu da (24) çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu, kardeş Serkan Sekmen'in ise yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği, durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polisin olay ile ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.