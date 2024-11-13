Milas’ta dilencilere yönelik sıkı denetim!

Yapılan uygulamada, Milas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özellikle trafiğin yoğun olduğu noktalarda vatandaşların güvenliğini sağlamak ve dilenciliği önlemek amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. İnönü Caddesi ve 19 Mayıs Bulvarı, dilencilik faaliyetlerinin yoğun olarak gözlemlendiği alanlar arasında yer aldığı için kontroller bu bölgelerde yoğunlaştı.