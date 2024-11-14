Bodrum'da "Guletlerin Babası" anısına heykel yapıldı

Türkiye'nin denizcilik tarihinde bir dönüm noktası olan, Bodrum'un Gulet Kültürü'nü dünyaya tanıtan usta denizci Erol Ağan'ın heykeli, bugün öğle saatlerinde Ağanlar Tersanesi'nde düzenlenen törenle açıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Erol Ağan'ın oğlu Erdem Ağan, "Bugün bir evlat için konuşması çok zor. Ben İnci Ağan ve Erol Ağan'ın bir evladı olarak daha büyük bir şeref duyamazdım. Eminim ki ağabeylerim de aynı hisler içerisindedir. Bizler de inşallah çocuklarımızda aynı hislerle bu dünyadaki vaktimizi tamamlarız. Katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Törende konuşan Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, Bodrum'da yat imalat sektörünün ülke turizmi ve ekonomisine katkılarını anlatırken Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, Bodrum guletlerine coğrafi işaret alındığını hatırlattı. Erol Ağan'ın 11 yaşında sağ elini kaybetmesine rağmen asla denizciliğe küsmediğini ve ideallerinden vazgeçmediğini ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Ağan'ın Bodrum denizciliğine yaptığı katkıları anlattı.

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ise, "Erol Ağan çok güzel evlatlar bıraktı. Onlar da babalarının sanatlarını devam ettiriyorlar. Ben onlara da teşekkür ediyorum. Bodrum'da yatçılığın, denizciliğin en iyi boyutlara gelmesini temenni ediyorum" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da, "Dedelerimiz, atalarımız bize bu güzel günleri hediye etmiştir. Hele hele Bodrum gibi dünyanın en güzel köşelerinden birinde ve denizcilik kültürüyle yoğrulmuş böyle bir coğrafyada Erol Ağan gibi aramızda daha nice ustalarımız var. Hepsine büyük bir minnet ve şükran duyuyoruz. Onlar sayesinde Bodrum bugünlere geldi, bu kadar tanındı" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından heykelin açılışı gerçekleştirildi.