Yiğit’in ailesinden Galatasaray’a çağrı: Son yolculuğunda yanında olun

Galatasaray'ın yıldızlarını sahada ilk kez izlemek için babası ile birlikte Muğla'nın Bodrum ilçesinden İstanbul'a giderken meydana gelen kazada hayatını kaybeden Galatasaray Spor Okulu futbolcusu 9 yaşındaki Yiğit Kurt'un beyin ölümü üzerine ailesi tarafından organları bağışlandı. Gözü yaşlı Pınar ve Serkan Kurt çifti, Galatasaraylı futbolculardan son yolculuğunda oğullarının yanında olmasını istedi.

Bodrum'dan Galatasaray-Tottenham maçını izlemek için İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan Serkan Kurt ve 9 yaşındaki oğlu Yiğit Kurt, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde aracın tır ile çarpışması sonucu yaralandı. 9 yaşındaki Yiğit'in günler süren yaşam mücadelesi sonrasında beyin ölümü gerçekleşti.

KULÜBE SESLENDİLER

Kurt Ailesi, oğullarının tüm organlarını bağışlama kararı aldı. Serkan Kurt, oğlunun acısını huzurla yaşamak istediğini söyleyerek "Benim oğlum çok temiz kalpli bir çocuktu. 1 ay önce kumbarasındaki paraları SMA'lı bir hasta çocuk için bağışlamıştı. Biz ağlıyoruz ama başka ailelerin düğünü olacak. Galatasaray Kulübü'nden rica ediyorum; Lütfen oğlumun son yolculuğunda yanımızda olun. Herkesi çok seviyordu.

Yiğit'in Galatasaray hayalleri Susurluk'taki kazada yarım kaldı. Kazada ölen Yiğit'in organları ise 4 çocuğa nakledilecek.

Özellikle İcardi, Mertens, Osimhen. Oğlum benden Osimhen maskesi istedi, alamadım. 'Stada gidelim GS Store'dan alacağım' dedim oğluma. 'Tamam baba, paran olduğunda alırsın' dedi. Yanımızda olsunlar, oğlumu kırmasınlar." Anne Pınar Kurt ise, "Oğlumun son arzusunu gerçekleştirsinler, anne olarak yalvarıyorum. Oğlum onları göremedi. Lütfen cenazesine gelsinler" dedi.

YİĞİT İÇİN TAZİYE MESAJI YAYIMLANDI

GALATASARAY Kulübü, trafik kazasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki taraftarı Yiğit Kurt için taziye mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kurt'un Tottenham ile oynanan UEFA Avrupa Ligi müsabakasını izlemek için İstanbul'a gelirken trafik kazasında vefat ettiği hatırlatılırken şu ifadeler kullanıldı.

"MİNİK taraftarımız ve spor okullarımızda futbol eğitimi alan Yiğit Kurt'un vefat haberi bizi derinden üzmüştür. Kurt ailesine acı kayıpları için başsağlığı diliyor, tedavi altında olan baba Serkan Kurt'a da acil şifalar diliyoruz."