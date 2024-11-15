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Haberler Muğla Meteoroloji'den Ege'nin 2 iline yarın için uyarı

Meteoroloji'den Ege'nin 2 iline yarın için uyarı

Meteoroloji'den yapılan son dakika hava tahminine göre Aydın ve Muğla'nın kıyı ilçelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren geceye kadar kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İHA
Meteoroloji’den Ege’nin 2 iline yarın için uyarı

Meteoroloji Muğla ve Aydın'da yarın gerçekleşmesi beklenen gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı. Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada" Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Muğla'nın kıyı ilçelerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel kuvvetli (21-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir "ifadesi kullanıldı.

AYDIN'A DA YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada yağışların yarın gün boyunca etkili olacağı belirtilerek, "Yağışların, Aydın il merkezi ile batı ilçelerinde (Kuşadası, Didim, Söke, Germencik, İncirliova, Koçarlı ve Karpuzlu ) kuvvetli (21-60 kg/m) olması tahmin edilmektedir. Oluşması muhtemel su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekmektedir" dendi.

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