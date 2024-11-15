Tatil için gelmişti: Kamp çadırı mezarı oldu

Fethiye'de, farklı çadırlarda konaklayan iki kişiden biri hayatını kaybederken, diğeri durumu ağır şekilde hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre, kişilerin gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edildi. Olay, Çiftlik Mahallesi, Kocaçalış mevkiinde türbenin yakınında meydana geldi. Tatil için geldiği öğrenilen Ümit Suratlı (40), kaldığı çadırda ölü bulundu. Aynı bölgede, başka bir çadırda kalan Erkan Tüzün (46) zehirlenmiş bir şekilde bilinci kapalı olarak bulundu. Tüzün, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ümit Suratlı'nın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi adli tıp kurumuna gönderildi. Erkan Tüzün'ün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.