Muğla Marmaris’i sağanak vurdu: Yollar ve caddeler göle döndü!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Kasım'da Muğla'da sağanak yağış yaşanacağını duyurmuştu. Meteorolojinin uyarısından sonra Muğla'nın Marmaris lçesinde gök gürültülü sağanak yağış başladı. Öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlerleyen saatlerde sağanak, gök gürültülü yağışa dönüştü. Etkili yağış nedeniyle, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Tepe Mahallesindeki Kapalı Çarşıda bilindik manzaralar ortaya çıktı.

Trafikte ilerlemek güçleşti. Sürücüler, birikintilerinin olduğu noktalarda dikkatli şekilde ilerledi. Etkili yağış semt pazarlarını da etkiledi. Vatandaşlar ve esnaflar etkili yağıştan dolayı zor anlar yaşadı.

Çarşının tavanından ve çatlak borulardan akan yağmur suları, vatandaşları olumsuz etkiledi. Belediye ekipleri, olumsuz bir durum yaşanmaması adına hazırlık yaptı.