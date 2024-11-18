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Haberler Muğla Kendilerini uyaran polislere saldırdılar! Muğla'daki o anlar kamerada

Kendilerini uyaran polislere saldırdılar! Muğla'daki o anlar kamerada

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki bir iş yerine gürültü ihbarına giden ekipler, iş yeri çalışanlarını uyardu. Uyarıya aldırış etmeyen çalışanlar polis ekiplerine saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Kendilerini uyaran polislere saldırdılar! Muğla’daki o anlar kamerada

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 'gürültü' ihbarı üzerine sanayi sitesindeki bir iş yerine sevk edilen polis ekipleriyle çalışanlar arasında arbede çıktı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 8 Kasım saat 00.30 sıralarında Gerişburnu Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre geç saatlere kadar açık olan iş yeri, çalışmaları sırasında gürültü yaparak çevreye rahatsızlık verdi. İhbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çalışanları uyardı. Uyarıyı dikkate almayan çalışanlarla polis ekipleri arasında arbede çıktı. Olayın ardından 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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