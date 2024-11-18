Muğlalı Hezarfen’den cesur uçuş

Yamaç paraşütüyle gerçekleştirdiği aktivitelerle tanınan Hasan Kaval, 4 yıl önce çocukluk hayali olan uçak yapma fikrini hayata geçirmek için evinin salonunu atölyeye çevirdi. Havacılıkta kullanılan alüminyum ve plastik malzemelerle uçağın gövdesini tamamlayan Kaval, uçağının ön kısmına da motor, pervane ve iniş takımları ekledi. Fethiye'de karavana dönüştürdüğü otobüste yaşayan Kaval, karavanın yanında tamamladığı projesiyle Adana'da düzenlenen yamaç paraşütü festivalinde ilk kez uçtu.

Kendi yaptığı uçakla uçma hayalini gerçeğe dönüştüren Kaval, Adana'da düzenlenen yamaç paraşütü festivalinde yaklaşık 25 dakika havada kaldığı anları aksiyon kamerası ile kaydetti.

ÇOCUKLUK HAYALİYDİ

Kaval, uçak yapma fikrinin bir köyde çocukluk yıllarında başladığını, hayalinin peşinden koşarken yamaç paraşütüyle tanıştığını söyledi. Hayal ettiği projeye 2020'de evinin bir odasını atölyeye dönüştürerek başladığını, gövdesini yaptıktan sonra uçağın kalan kısmını Fethiye'de karavanının yanında tamamladığını belirten Kaval, "Projeyi Adana'da düzenlenen 13. Kostümlü Yamaç Paraşütü Festivali'ne götürdüm. İlk uçuşumu Adana'da yaptım. Projenin her şeyi kendime ait. Bir paraşütün uçakla uçması dünyada tek. Bunun da adı 'parauçak'. Projem dünyanın her yerinden ilgi gördü" diye konuştu.

İNSANLARA ÖRNEK OLDU

Kaval, Adana'da 256 metrelik bir yükseklikten havalandığını ifade ederek, uçağın önüne taktığı motor sayesinde 3 dakika sürecek uçuşu 25 dakikaya çıkardığını kaydetti. Daha önceleri Adana'nın kebabını, Erzincan'ın dönerini, İzmir'in menemenini ve Türk kahvesini gökyüzüne taşıdığını hatırlatan Kaval, havada koltukta televizyon izlediğini, yatak odasını uçurarak havada uyuduğunu anlattı. Çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Kaval, "Yamaç paraşütünde birçok projeye imza attım. Özellikle turizm bölgelerinin tanıtımına da katkım olduğunu düşünüyorum. Videolarımı izleyip yamaç paraşütüne başlayan birçok kişi var" dedi.

HEZâRFEN AHMED ÇELEBİ KİMDİR?

HEZÂRFEN Ahmed Çelebi, dünyada ilk kez uçmayı başaran Türk bilginidir. Onyedinci yüzyılda yaşadığı, 1623-1640 yılları arasında saltanat süren Sultan Dördüncü Murad zamanında, uçma tasarısını gerçekleştirdiği ve geniş bilgisinden ötürü halk arasında Hezarfen olarak anıldığı bilinmektedir. Evinde deneylerle uğraşıp, çeşitli konularda araştırmalar yapan Hezârfen Ahmed Çelebi İsmail Cevheri adlı bir başka Türk bilginini örnek alarak, bugünkü hava taşıtlarının ilkel şeklini gerçekleştirmişti. Kuşların uçuşunu inceleyerek tarihi uçuşundan önce hazırladığı kanatlarının dayanıklılık derecesini ölçmek için, Okmeydanı'nda deneyler yapmış ve bir sabah kıyılarda biriken İstanbul halkının gözleri önünde, Galata kulesinden kendisini boşluğa bırakarak, kanatlarını hareket ettirerek boğazı aşmış ve Üsküdar semtine inmiştir.