Muğla’ya turist akını! Tüm zamanların rekorunu kırdı

TURİST HAVADAN GELDİ

Dalaman Havalimanı'ndan 1 milyon 916 bin 501, Milas-Bodrum Havalimanından 1 milyon Bin 944 olmak üzere iki uluslararası havalimanından 2 milyon 918 bin 445 kişi, Marmaris limanından 217 bin 992 kişi, Bozburun limanından 7 bin 720, Bodrum limanından 207 bin 269, Mantarburnu limanından 166 bin 719, Fethiye Limanından 49 bin 517, Göcek limanından 3 bin 163, Datça Limanından 4 bin 608, Güllük limanından 180, Turgutreis Limanından 56 bin 091 ve Yalıkavak limanından 8 bin 683 yabancı turist giriş yaptı.