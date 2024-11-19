Koltuklu scooter’a üç bin liralık ceza kesildi

Muğla'da sürücü belgesini kaptıran gencin elektrikli scooter üzerine monte ettiği koltukta yolculuk yapmasına 3 bin lira ceza kesildi. Oğuzhan Bostan'ın, alkollü olduğu gerekçesiyle 2 yıl ehliyetine el konuldu. Bostan, ehliyet gerektirmeyen elektrikli bir scooter satın aldı. Bir süre sonra Bostan, scooter üzerine tek kişilik bir ev koltuğu monte etti. Bostan, aracını sosyal medya hesabında paylaştı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü can güvenliğini ve elektrikli scuuterı tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden sürücüye ilişkin görüntüler incelendi. Sürücü tespiti yapıldıktan sonra harekete geçen ekipler, Bostan'a 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 66. maddesi uyarınca elektrikli scooter ile yük taşımak ve elektrikli scooterı azami hız sınırı 50 km/s üzerinde olan karayollarında kullanmaktan dolayı toplam 3 bin 12 lira idari para cezası kesti.