Ezgi İsviçre çipi ile yeniden yürüyecek

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobili ile seyir halindeyken, elindeki navigasyona baktığı cep telefonunu yere düşürünce almak isterken kırmızı ışıkta geçen ABD'li NATO görevlisi Reginald Thevenin'in çarpıp sakat bıraktığı Ezgi Aladağ, yapay zeka yazılımı tarafından kontrol edilen bir çip sayesinde yürüyebilecek. Ezgi Aladağ 1275 gündür yürüyemiyor.

Baba Hüseyin Aladağ ve kızı Ezgi

Bodrum'da Ezgi'yi felç bırakan ABD'li sürücü 3 yıl hapse çarptırıldı. Üç yılı geçkin süren davanın bitmesi ile hayatının baharında kendisini tekerlekli sandalyeye mahkum eden sürücünün hapis yatmayıp ABD'ye kaçıp gittiğini söyleyen Ezgi Aladağ, "3 yıl geçti. Tedavim devam ediyor. Babam iki evini sattı masraflar için ve mücadele ediyor" dedi.

Bodrum'da Ezgi'yi felç bırakan ABD'li sürücü 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Baba Hüseyin Aladağ ise "Kızımı bu hale getiren sürücünün cezası bu olmamalı" derken, genç kıza müjde İsviçre'den geldi.

Şarkıcı Haluk Levent, Ezgi'nin İstanbul'da süren tedavi masraflarını karşılayarak genç kadına destek oluyor.

ÇARE LOZAN ÜNİVERSİTESİ'NDE

Lozan Üniversitesi tarafından üretilen ve elektrikli implant ya da beyin çipi adı verilen cihazla, omuriliği tamamen kopan felçli hastalar günler içinde yürütmeyi başarıyor. Ezgi de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'nün onaylaması halinde bu çip ile yürüyebilecek.

Ezgi Aladağ'a İstanbul'da özel fizik tedavisi uygulanıyor.

Bilimsel araştırmayı aile olarak yakından takip ettiklerini belirten baba Hüseyin Aladağ "Courtine ve Bloch tarafından yönetilen araştırma ekibi, sistemlerini yapay zeka yazılımı tarafından kontrol edilen daha sofistike implantlarla geliştirdi. Bu sistemle İsviçre'de üç hastanın yıllar sonra yürüyebilmiş. Şimdi umudum, kızımın yürümesi için çipe, diğer adı ile beyin implantına ihtiyacımız var. Dünya sağlık örgütü onayladıktan sonra bu çipin kızım Ezgi'ye takılmasını bekliyoruz. Eğer çip olmazsa, Ezgi hiç bir zaman yürüyemez" dedi.