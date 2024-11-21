Kavaklıdere 7. Etap TOKİ konutları teslim edildi

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde 7. Etap TOKİ Konutları, düzenlenen anahtar teslim töreniyle hak sahiplerine teslim edildi. Törene, Kaymakam Ali Argama, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, 22. Dönem AK Parti Muğla Milletvekili Seyfi Terzibaşıoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Demir, AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Törende 99 konut hak sahiplerine teslim edildi. AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, "Bugün Kavaklıdereli hemşehrilerimizi yeni yuvalarına kavuşturduk. Hizmet ve eser siyasetiyle hemşehrilerimize uzun yıllardır projeler üreten Kavaklıdere Belediye Başkanımız Sn. Mehmet Demir'in ev sahipliğinde TOKİ'lerin anahtarlarını hak sahiplerine teslim ettik. Yeni yuvalarına kavuşan hemşehrilerimize huzur, sağlık ve mutluluk dolu ömürler diliyorum" dedi. Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir de, hak sahiplerine anahtar teslim törenini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.