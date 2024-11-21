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Haberler Muğla Ortaca şiddetli yağışa teslim oldu!

Ortaca şiddetli yağışa teslim oldu!

Bugün öğle saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağışlar Muğla'nın bazı ilçelerinde etkili oldu. Muğla'nın Ortaca ilçesinde de etkili olan yağışta sokaklar göle dönerken, ev ve iş yerlerini su bastı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağışların Cumartesi gününe kadar devam edebileceği konusunda uyarıda bulundu.

İHA
Ortaca şiddetli yağışa teslim oldu!

Bugün öğle saatlerinden itibaren Muğla'nın bazı ilçelerinde etkili olan şiddetli yağışlar, Ortaca genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Birçok mahallede sokaklar göle dönerken, ev ve iş yerlerini su bastı.

Ortaca şiddetli yağışa teslim oldu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, yağışların Cumartesi gününe kadar devam edebileceği konusunda uyarıda bulunulurken, vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ekipleri su baskını yaşanan noktalarda su tahliye çalışması yürütüyor.

Ortaca şiddetli yağışa teslim oldu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki birkaç gün boyunca yağışların devam edeceğini belirterek vatandaşlara uyarılarda bulundu.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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