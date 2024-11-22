  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Muğla Bu nasıl insanlık! Bodrum'da vicdansız sürücü köpeği ezdi yoluna devam etti

Bu nasıl insanlık! Bodrum'da vicdansız sürücü köpeği ezdi yoluna devam etti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otomobil sürücüsünün yaptıkları görenlerin içini sızlattı. Sürücü yolda yatan köpeğin üzerinden geçip, durmadan yoluna devam etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, ayaklarında kırık oluşan köpek ise tedaviye alındı.

DHA
Bu nasıl insanlık! Bodrum’da vicdansız sürücü köpeği ezdi yoluna devam etti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otomobilin sürücüsü, yolda yatan köpeğin üzerinden geçip, durmadan yoluna devam etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, ayaklarında kırık oluşan köpek ise tedaviye alındı.

Bu nasıl insanlık! Bodrum’da vicdansız sürücü köpeği ezdi yoluna devam etti

Olay, saat 15.00 sıralarında Peksimet Mahallesi'nde meydana geldi. Bir otomobilin kimliği tespit edilemeyen sürücüsü, park halinde bulunan aracına binip hareket ettiği sırada, yolda yatan bir köpeği ezdi. Köpeğin üzerinden geçen sürücü durmayıp yoluna devam ederken, can havliyle yerinden kalkan köpeğin ayaklarında kırık meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye Bodrum Belediyesi'ne bağlı veteriner ekipler sevk edildi.

Yaralı köpek, ekipler tarafından bölgeden alınarak tedavi için barınağa götürüldü. Olayın ardından Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu'nun suç duyurunda bulunduğu belirtildi.

Bu nasıl insanlık! Bodrum’da vicdansız sürücü köpeği ezdi yoluna devam etti

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; sürücünün park halinde bulunan otomobiline doğru yürürken yolda yatan köpeğe baktığı ve daha sonra otomobiline bindiği, geri manevra yaptıktan sonra ileri doğru gittiği ve yerde yatan köpeği ezdiği görüldü. Köpeğin can havliyle ayağa kalktığı ve aksayarak yürüdüğü, sürücünün ise durmayıp yoluna devam ettiği görüldü.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA