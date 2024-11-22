Bu nasıl insanlık! Bodrum’da vicdansız sürücü köpeği ezdi yoluna devam etti

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; sürücünün park halinde bulunan otomobiline doğru yürürken yolda yatan köpeğe baktığı ve daha sonra otomobiline bindiği, geri manevra yaptıktan sonra ileri doğru gittiği ve yerde yatan köpeği ezdiği görüldü. Köpeğin can havliyle ayağa kalktığı ve aksayarak yürüdüğü, sürücünün ise durmayıp yoluna devam ettiği görüldü.