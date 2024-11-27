CHP’li Muğla Büyükşehir hakkında suç duyurusu

Merkezi ısıtma sisteminden çevreye zararlı fosseptik kuyularına kadar pek çok usulsüzlük olduğunu iddia eden E.O. isimli vatandaş, Muğla Büyükşehir İmar Daire Başkanlığı ve çalışanları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

'USULSÜZ DÜZENLEME'

AVM'nin inşaatında, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklere aykırı hareket edildiğini öne süren E.O, AVM'nin yapı kullanma belgesinin usulsüz şekilde düzenlendiğini ve daha sonrasında yapılan eklemelerin de bu belgenin geçerliliğini zedelediğini belirtti. E.O, ilgili belgenin iptal edilmesi ve ilgili idari ve cezai işlemlerin başlatılmasını talep etti. AVM'de merkezi ısıtma sisteminin kurulmadığı ve yerine alternatif bir ısınma çözümünün sunulmadığı belirtiliyor.

Usulsüzlüklerin Osman Gürün döneminde gerçekleştiği kaydedildi.

Ayrıca, AVM binasının iç mekanlarında yapılan bazı değişiklikler, yangın güvenliği standartlarına aykırı bulunuyor. Özellikle, bir dükkanın bulunduğu katta, projeye aykırı olarak duvar örülüp kapı kapatılmış ve acil çıkış kapısı kullanılmaz hale getirilmiş. İddialara göre, AVM binasında kullanılan fosseptik kuyuları, ruhsat ve projeye aykırı şekilde inşa edilmiş. 15 adet fosseptik kuyusunun sızdırmaz özelliği olmadığı, çevre sağlığını tehdit eden bir durum yarattığı öne sürülüyor.

Sızdırmasız olması gerekirken sızdırmalı ve proje alanı dışına yapılan foseptik kuyuları yapılan usulsüzlüğü gözler önüne serdi.

SIZINTI TEHLİKESİ VAR

E.O., bu aykırılıkların Muğla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne bildirilmesine rağmen, AVM sahibinin, fosseptik kuyularındaki sızıntıyı gizlemek için beton dökme işlemi yaptığına dikkat çekiyor. Dış mekanlarda kaçak yapılar olduğu, otoparklarda imar kanununun çiğnendiği de şikayet dilekçesinde yer aldı. Suç duyurusunun ardından konunun kamuoyuna yansımasıyla AVM inşaatındaki projeye aykırı işlemlerin düzeltilmeye başlandığı görüldü.