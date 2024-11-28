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Haberler Muğla Kırmızı bültenle aranan şüpheli Fethiye’de yakalandı

Kırmızı bültenle aranan şüpheli Fethiye’de yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde fuhuş amaçlı insan ticareti yapan şüpheli yakalandı. Interpol'ün aradığı şahsın Türkiye’ye giriş yasağı olduğu, geri gönderme merkezine teslim edildiği öğrenildi.

AA
Kırmızı bültenle aranan şüpheli Fethiye’de yakalandı

Interpol tarafından insan ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu kişi, Muğla'nın Fethiye ilçesinde polisin yaptığı operasyonla yakalandı. Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Interpol tarafından fuhuş amaçlı insan ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan Özbekistan uyruklu şüphelinin Fethiye'de olduğunu belirledi.

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Şüpheli, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Türkiye'ye giriş yasağı olan kişilerden olduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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