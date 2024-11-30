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Haberler Muğla Dövülerek öldürülen yaşlı adamın son görüntüsü ortaya çıktı

Dövülerek öldürülen yaşlı adamın son görüntüsü ortaya çıktı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde lokantada garson olarak çalışan 65 yaşındaki adam, iş çıkışı Ç.E. tarafından arabayla sıkıştırıldı ardından darp edilerek hayatını kaybetti. Olay sonrası saldırgan teslim olurken Soytürk'ün restoran önündeki görüntüsü ortaya çıktı.

İHA
Dövülerek öldürülen yaşlı adamın son görüntüsü ortaya çıktı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde Bulvar Otogar yakınlarda gece saat 02.34 sıralarında meydana geldi. Eski kahvehane işletmecisi olan Erol Soytürk, iş çıkışı eve giderken saat 02.30'da 41 yaşındaki Ç.E. tarafından arabayla sıkıştırılarak bir eczane önünde dövülerek darp edildi.

Durumu görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Erol Soytürk'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde polis ve savcılığın işlemlerini tamamlamasının ardından Soytürk'ün cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

POLİSE TESLİM OLDU

Gece saatlerinde 65 yaşındaki Erol Soytürk'ü döverek öldürdüğü iddia edilen Ç.E., daha sonra polise giderek teslim oldu. Polis tarafından gözaltına alınan Ç.E.'nin ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Öldürülen Soytürk'ün son görüntüsü ortaya çıktı.

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