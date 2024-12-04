Muğla'da "Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver" kampanyası tanıtıldı

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Muğla Vali Vekili Mehmet Eriş, sürücülerin trafikte dikkatli araç kullanması gerektiğini söyledi.

İl Sağlık Müdürü Ali Burak Mülayim de 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nın Türkiye'de ilk kez 2014 yılında Muğla'da kutlandığını dile getirdi.

112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nın bakanlıkça da kabul gördüğünü ve her yıl ülkede 1-7 Aralık'ta kutlandığını belirten Mülayim, "Hafta kapsamında 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve UMKE ekipleri, yurt genelinde halkımıza tanıtılması, ilk yardımın artırılması, vatandaşlarımıza trafikte ambulansın geçiş üstünlüğünün gösterilmesi ve fermuar sistemiyle yol verilmesi konusunda farkındalık oluşturulması, 112 Acil Durum numarasının tanıtılması ve doğru kullanılmasına dikkati çekecek." dedi.

112 ve UMKE ekiplerine çok büyük önem verdiklerini dile getiren Mülayim, vatandaşlara kaliteli, üstün ve çağın gereklerine uygun acil sağlık hizmeti sunumu için çaba sarf ettiklerini söyledi.

112 hattının aranması ile kentte yaşayanlara ilk 10 dakikada, kırsalda yaşayanlara ise ilk 30 dakikada ulaştıklarına işaret eden Mülayim, "Özel eğitimli personellerimizle hastaların nakillerini şehir merkezi başta olmak üzere en donanımlı hava, kara ve deniz araçları ile yapıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki sağlık, insanoğlunun en tabii hakkıdır ve en değerli hazinesidir." diye konuştu.

Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, hafta dolayısıyla hazırlanan broşürlerle okullarda tüm öğrencilere fermuar sisteminin anlatılacağını ifade etti.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürvekili Başkomiser Burcu Avcı da fermuar yönteminin uygulaması, yararları ve önemiyle ilgili sunum yaptı.

Konuşmaların ardından katılımcılar Sağlık Bakanlığınca hazırlanan videoyu izledi.

Program sonunda kurulan stantlarda acil sağlık hizmetlerinde kullanılan tıbbi cihaz ve malzemelerin tanıtımı yapıldı.