Bodrum sular altında! Evleri su bastı, araçlar mahsur kaldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle 11'den fazla evi su bastı, bahçeler sular altında kaldı. Bazı yollar araç trafiğine kapanırken, belediyeye ait otomobilde mahsur kalan 2 personel ekipler yardımıyla kurtarıldı.
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün, Muğla ve çevresi için dün kuvvetli sağanak yağmur uyarısının ardından Bodrum'da kuvvetli sağanak, aralıklarla etkili oldu. Yağış nedeniyle Akyarlar Mahallesi Kemer mevkisinde dere taştı, İslamhaneleri-Turgutreis istikametinde yol, trafiğe kapandı. 11'den fazla ev ve iş yerini su basarken, bahçeler sular altında kaldı. Vatandaşlar, sel baskınlarından dolayı mağdur olduklarını dile getirdi.
Akyarlar Halil Saygı Sokak'ta sel sularının söktüğü parke taşları, yolda çukur oluşturdu. Yol ortasına yığılan taşlar ve toprak, trafik akışını olumsuz etkiledi. Atatürk Caddesi'nde belediyeye ait otomobilde mahsur kalan 2 personel, iş makinesi yardımıyla bölgeden kurtarıldı. Karaincir mevkisinde park halinde duran bir otomobil ise sel sularına kapılarak sürüklendi. İslamhaneleri-Turgutreis istikametinde kapanan yol, ekiplerin çalışması sonrası tekrar trafiğe açıldı.