Bodrum sular altında! Evleri su bastı, araçlar mahsur kaldı

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün, Muğla ve çevresi için dün kuvvetli sağanak yağmur uyarısının ardından Bodrum'da kuvvetli sağanak, aralıklarla etkili oldu. Yağış nedeniyle Akyarlar Mahallesi Kemer mevkisinde dere taştı, İslamhaneleri-Turgutreis istikametinde yol, trafiğe kapandı. 11'den fazla ev ve iş yerini su basarken, bahçeler sular altında kaldı. Vatandaşlar, sel baskınlarından dolayı mağdur olduklarını dile getirdi.