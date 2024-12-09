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Haberler Muğla Marmaris'te sağanak yağış sokakları adeta dereye çevirdi

Marmaris'te sağanak yağış sokakları adeta dereye çevirdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sokaklar dereye, deniz ise kahverengiye döndü. Yağışların hafta boyunca etkisini sürdürmesi beklenirken vatandaşların dikkatli olması gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu.

İHA
Marmaris’te sağanak yağış sokakları adeta dereye çevirdi

Meteoroloji'den edinilen bilgiye göre, Marmaris'te son 24 saatte metrekareye 155 kilogram yağış düştü. Tüm birimlerin teyakkuz halinde ilçenin her mahallesinde görev başında olduğu belirtildi. Denizciler de tekneleri için önlem aldıklarını ifade ederek, yağışlı havanın geçmesini beklediklerini ifade ettiler. Marmaris'te devam eden sağanak yağışlar sokakları dereye çevirirken, denizin rengi dağlardan gelen çamurlu sular ile kahverengiye döndü.

Marmaris’te sağanak yağış sokakları adeta dereye çevirdi

Yoğun yağışın etkisiyle dağların yüksek kesimlerinde oluşan doğal şelaleler dikkat çekerken, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya sabahın erken saatlerinden itibaren tüm kırsal mahalleleri dolaşaıp, yollara düşecek ağaçların temizlenmesi ve yağışların etkisi ile yola dökülen kaya ve toprak parçalarının temizleme çalışmalarını yakından takip etti.

Marmaris’te sağanak yağış sokakları adeta dereye çevirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın kuvvetli fırtına uyarıları üzerine Marmaris'teki denizciler de harekete geçti. Limanlardaki tekne sahipleri, teknelerinin bağlantı halatlarını ve tonozlarını sağlamlaştırarak önlemlerini artırdı. Kaptan Ahmet Mertcan Karabolat, "Fırtına öncesi tüm hazırlıklarımızı tamamlamıştık zaten. Ama yine de kontrol ediyoruz tonozlarımızı, halatlarımızı sağlamlaştırıyoruz, komşu teknelerin de zarar görmemesi için elimizden geleni yapıyoruz, fırtınanın geçmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Marmaris’te sağanak yağış sokakları adeta dereye çevirdi

Yetkililer, yağışların hafta boyunca etkisini sürdüreceğini belirterek vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. İlçede tüm birimlerin teyakkuz halinde olduğu ve her mahallede gerekli önlemlerin alındığı bildirildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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