Marmaris’te sağanak yağış sokakları adeta dereye çevirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın kuvvetli fırtına uyarıları üzerine Marmaris'teki denizciler de harekete geçti. Limanlardaki tekne sahipleri, teknelerinin bağlantı halatlarını ve tonozlarını sağlamlaştırarak önlemlerini artırdı. Kaptan Ahmet Mertcan Karabolat, "Fırtına öncesi tüm hazırlıklarımızı tamamlamıştık zaten. Ama yine de kontrol ediyoruz tonozlarımızı, halatlarımızı sağlamlaştırıyoruz, komşu teknelerin de zarar görmemesi için elimizden geleni yapıyoruz, fırtınanın geçmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

