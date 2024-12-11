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Haberler Muğla Muğla dahil 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 46 şüpheliye gözaltı

Muğla dahil 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 46 şüpheliye gözaltı

Muğla dahil 4 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik "Siberağ-11" operasyonunda 46 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında 124 milyon Türk lirası işlem hacmi bulundu.

İHA
Muğla dahil 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 46 şüpheliye gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen "Siberağ-11" operasyonlarında hesaplarında 124 milyon Türk lirası işlem hacmi bulunan 46 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Muğla dahil 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 46 şüpheliye gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Muğla, Antalya, Diyarbakır ve Elazığ'da jandarma tarafından nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik "Siberağ-11" operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 46 şüpheli yakalanırken 30'u tutuklandı, 12'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Muğla dahil 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 46 şüpheliye gözaltı

Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden yatırım vaadi ile dolandırıcılık yapmak, internet ortamında cep telefonu, ikinci el eşya ilanı, tatil paketi, uçak bileti ve konaklama hizmetleri adı altında reklam oluşturarak vatandaşları dolandırmak, sosyal medya platformları üzerinden yasa dışı bahis teşviki ve oynanması yönünde reklam paylaşımı yapmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Muğla dahil 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 46 şüpheliye gözaltı

Operasyonlar sonucu çok sayıda bilgisayar, telefon, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartı ele geçirildi.

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