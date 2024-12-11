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Haberler Muğla Yağışlar Ula Göleti'ne yaradı! Su seviyesi yükseldi

Yağışlar Ula Göleti'ne yaradı! Su seviyesi yükseldi

Son zamanlarda etkili olan yağış Muğla'daki Ula Göleti'ne yaradı. Yaz aylarında kuraklıkla boğuşan göletteki su seviyesi yağmur sonrası artış gösterdi.

İHA
Yağışlar Ula Göleti’ne yaradı! Su seviyesi yükseldi

Kurak geçen yaz aylarının ardından yaşanan bu gelişme, hem bölge halkını hem de tarımla uğraşan üreticileri sevindirdi. Yağışların ardından derelerdeki su akışının artması, Ula Göleti'nin doluluk oranını da olumlu yönde etkiledi.

Yağışlar Ula Göleti’ne yaradı! Su seviyesi yükseldi

Gölet çevresinde su seviyesindeki artışla birlikte ekosistemde de canlanma gözlemlenirken, bu durum bölgedeki tarımsal sulama faaliyetleri için umut verdi. Göletteki su seviyesindeki artışı Ula ve çevresindeki tarım alanlarının sulama ihtiyacını karşılamada önemli bir kaynak oluşturuyor.

Yağışlar Ula Göleti’ne yaradı! Su seviyesi yükseldi

Ula Göleti'ndeki bu gelişme, hem su kaynaklarının korunmasının önemini bir kez daha hatırlattı, hem de bölgeye bahar ayları öncesinde bir nefes aldırdı.

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