Muğla’da kaza! Umre kafilesine otomobil çarptı: 3 yaralı

Muğla'daki kaza, Pazaryeri Mahallesi Şehit Osman Tosun Caddesi üzerinde gerçekleşti. M.K. (50) yönetimindeki 48 JM 456 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu toplanan umre kafilesine çarptı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan E.S. (71), A.T. (50) ve H.B.T.'ye (9) ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.