  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Muğla Meteoroloji'den sel ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den sel ve fırtına uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışlar nedeniyle vatandaşları dikkatli olma konusunda uyardı.

İHA

Giriş Tarihi:

Meteoroloji’den sel ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "Ege Bölgesi genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Yarın (15 Aralık 2024 Pazar) Muğla ve çevresinde yağışların kuvvetli (21-50 kg/m), kıyı kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m) olması bekleniyor" denildi.

Kuvvetli yağışların; ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu, hortum, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara yol açabileceği belirtildi. Ayrıca, ulaşımda aksamalara karşı da dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA