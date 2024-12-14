Muğla’da sahipsiz köpekler yaklaşık 600 tavuğu telef etti

Kümese gittiğinde tavuklarının telef olduğunu gören Sulak, güvenlik kamerasını izleyince sahipsiz köpeklerin hayvanlarına saldırdığını tespit etti.



Sulak, gazetecilere, kredi çekerek aldığı tavukların sahipsiz köpekler tarafından telef edildiğini söyledi.



Maddi kayıp yaşadığını anlatan Sulak, "Nisan ayında da yine sahipsiz köpekler kümesime girip, 700 tavuğumu telef etmişti. Zor şartlarda yine kredi çekerek tavuk alıp, üretime devam etmiştim. Şimdi de 600 tavuğum telef oldu, 300 bin lira zararım var." diye konuştu.