Bodrum’daki otelde şüpheli yangın

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde çıkan yangında bir otelin resepsiyonu alevlere teslim oldu. Gümbet Mahallesi'nde bulunan otelde akşam saatlerinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Şakir Esendemir Sokak'ta bulunan otelin resepsiyonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bir odaya sıçradı. Alevlerin hızla yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın sırasında otelde turist bulunmaması büyük bir faciayı önledi.

İNCELEME BAŞLATILDI

OLAY yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiyenin yoğun çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangınla ilgili emniyet güçleri inceleme başlattı.