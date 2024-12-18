Muğla’da zincirleme kaza: 1’i ağır 7 kişi yaralandı, 2 araç alev alev yandı

Muğla'daki kaza, saat 10.30 sıralarında Yatağan-Menteşe karayolu Bayır Mahallesi Akdere Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zincirleme trafik kazasında Menteşe yönüne giden 2 otomobil ile ticari araçla çarpıştı.
Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan 2 kişiyi kurtarırken, alev alan otomobil ve ticari araçtaki yangını da söndürdü.
Kazada yaralanan 1'i ağır 7 kişi, olay yerindeki ilk tedavilerinin ardından Muğla'daki sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Kaza sonrası karayolu savaş alanına dönerken, yol trafiğe kapandı. Karayolu üzerindeki ulaşım tali yoldan sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.