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Haberler Muğla Muğla'da zincirleme kaza: 1'i ağır 7 kişi yaralandı, 2 araç alev alev yandı

Muğla'da zincirleme kaza: 1'i ağır 7 kişi yaralandı, 2 araç alev alev yandı

Muğla'da Menteşe yolu üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine çarptı. Yaşanan feci kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı, 2 araç da alevlere teslim oldu.

İHA

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Muğla’da zincirleme kaza: 1’i ağır 7 kişi yaralandı, 2 araç alev alev yandı

Muğla'daki kaza, saat 10.30 sıralarında Yatağan-Menteşe karayolu Bayır Mahallesi Akdere Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zincirleme trafik kazasında Menteşe yönüne giden 2 otomobil ile ticari araçla çarpıştı.

Muğla’da zincirleme kaza: 1’i ağır 7 kişi yaralandı, 2 araç alev alev yandı

Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan 2 kişiyi kurtarırken, alev alan otomobil ve ticari araçtaki yangını da söndürdü.

Muğla’da zincirleme kaza: 1’i ağır 7 kişi yaralandı, 2 araç alev alev yandı

Kazada yaralanan 1'i ağır 7 kişi, olay yerindeki ilk tedavilerinin ardından Muğla'daki sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Kaza sonrası karayolu savaş alanına dönerken, yol trafiğe kapandı. Karayolu üzerindeki ulaşım tali yoldan sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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