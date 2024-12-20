Fethiye’de heyecanlandıran çalışma! Kaledeki çalışmalarda ortaya çıkarıldı

Muğla'da, Fethiye Kalesi'ndeki kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkarılan ve laboratuvar ortamında incelenen heykel başı, takı, ok ucu, seramik kap, sikke ve iskelet gibi buluntuların, kalenin varlığını 2 bin 600 yıl öncesine kadar tarihlendirme imkanı sağladığı bildirildi.
İlçenin Kesikkapı Mahallesi'ndeki kalede Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde 3 yıl önce başlatılan kazı çalışması, Muğla Valiliği, Kaymakamlık, Fethiye Belediyesi ve Fethiye Müzesi iş birliğiyle sürüyor.
Prof. Dr. Kadir Pektaş'ın bilimsel sorumluluğunda süren kazıda, son olarak ortaya çıkan heykel başının yanı sıra çok sayıda takı, ok ucu, seramik kaplar, sikkeler ve iskeletler bulundu.
Kazı evinde kurulan laboratuvarda, alanında uzman kişiler tarafından incelenen, restoresi yapılan ve kayda alınan materyaller, kalenin 2 bin 600 yıllık tarihinin aydınlatılmasını sağlıyor.