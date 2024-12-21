Aradığınız köye ulaşılamıyor

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'ye bağlı 400 haneden oluşan Yemişendere Mahallesi'nde, yıllardır bir türlü çözüme kavuşturulamayan

şebeke problemi nedeniyle vatandaşlar temel hizmetlere ulaşmakta zorluk yaşıyor. Cep telefonlarının çekmemesi nedeniyle ambulans, jandarma ve itfaiye gibi acil hizmetlere ulaşamayan mahalle sakinleri, Muratlar, Fadıl ve Özlüce gibi yakın köylerde de benzer sıkıntılar yaşandığını ancak ilgili kurumlara defalarca başvurmalarına rağmen sonuç alamadıklarını söylüyor.

ÇÖZÜM BEKLİYORLAR

İL merkezine sadece 32 kilometre mesafede bulunan bin 500 nüfuslu mahallede yaşayan öğrenciler ise özellikle internet üzerinden verilen projelerde ve Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) girmekte zorluk yaşadıklarını ifade ederek yetkililerden çözüm istedi. Yemişendere Muhtarı Cemal Yılmaz ise, "Neredeyse 3-4 bin kişi mağduruz. Geçenlerde bir arkadaşımızın eşi bayıldı. 112'yi aramak için 3-4 kilometre yürümek zorunda kaldık. Konuyu ilettiğimizde 'Olacak, yapılacak' diyorlar ama henüz bir adım atılmış değil" dedi.