Asırlık çınarlar 71 yıldır el ele

BİR ÖMÜRLÜK AŞK

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Orhaniye mahallesinde yaşayan 100 yaşındaki Mevlüt Evcan ve 92 yaşındaki eşi İnan Evcan, 71 yıllık evliliklerini mutlu bir şekilde sürdürüyor. 5 çocuk, 12 torun ve bir de torunun torununa sahip olan çift, uzun ve huzurlu bir ömrün sırrını "Doğal yaşam, sevgi ve saygı" olarak özetledi.

'HUZUR DOLUYUZ'

Birbirlerine aşık olan ve 1953 yılında köy düğünüyle evlenen çiftin, çocuklarından en küçüğü 51, en büyüğü ise 71 yaşında. Torununun torununu görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Mevlüt Evcan, "Aile bizim en büyük servetimiz. Çocuklarımız ve torunlarımızın ilgisi sayesinde huzur doluyuz" dedi.