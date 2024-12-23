Helikopter kazasında hayatını kaybetti! Teknisyenin son görüntüleri ortaya çıktı

"ALDIĞIMIZ EĞİTİMLER HER TÜRLÜ MÜDAHALEYİ YAPABİLMEYE İMKAN VERİYOR"
Saykal'ın geçtiğimiz yıl 24 Haziran tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki 112 Acil Komuta Kontrol Merkezinde hizmet veren ambulans helikopterlerin çalışmalarıyla ilgili hazırlanan haberde İhlas Haber Ajansı'na (İHA) verdiği röportajda 10 yıldır ambulans helikopterde ATT olarak görev yaptığını söylemişti.
Saykal'ın ekip arkadaşlarıyla birlikte göreve çıkışları, hastaya müdahale ve hava ambulansına alınmasının görüntülere yansıdığı haberde Saykal, röportajında görevin zorlukları sorulduğunda hava şartlarına dikkati çekmişti. Aldıkları eğitimin her şartta görevlerinin yapabilmesine imkan sağladığını anlatan Saykal, "Hava durumu ortada olunca kötü veya iyi değerlendiremediğimiz zaman çıkmak durumunda kaldığımız vakalar oluyor, yılların tecrübesi ile hastalarımıza müdahale ediyoruz.