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Haberler Muğla Bodrum'da panik anları! Sağanak nedeniyle istinat duvarı çöktü

Bodrum'da panik anları! Sağanak nedeniyle istinat duvarı çöktü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle anayol kenarındaki istinat duvarı çöktü, yol trafiğe kapandı. Düşen kayalar otomobile çarparken, yolun bir şeridini neredeyse tamamen kaplayan enkaz, ekiplerin müdahalesiyle kaldırıldı.

AA

Giriş Tarihi:

Bodrum’da panik anları! Sağanak nedeniyle istinat duvarı çöktü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak nedeniyle istinat duvarının çökmesi sonucu kara yolunun bir bölümü trafiğe kapandı.
İlçede son birkaç gündür etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Bodrum’da panik anları! Sağanak nedeniyle istinat duvarı çöktü

Akşam saatlerinde Bodrum-Turgutreis kara yolunun Ortakent istikameti kenarındaki istinat duvarı sağanak nedeniyle çöktü. Çöken duvardan savrulan taş ve kaya parçaları seyir halindeki bir otomobile de zarar verdi.

Bodrum’da panik anları! Sağanak nedeniyle istinat duvarı çöktü

Yaralananın olmadığı olay nedeniyle kara yolunun bir şeridi trafiğe kapandı.
Bölgeye sevk edilen ekipler yolun açılması için çalışma başlattı. Yola dökülen moloz ve taş parçaları kepçe yardımıyla kamyonlara yüklendi.

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