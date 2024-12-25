Milas’ta trafik kurallarına uymayan sürücüler kazaya davetiye çıkarıyor

Milas'ın 23 Nisan Bulvarı üzerinde trafik lambalarının neden olduğu yoğun trafik, sürücülerin trafik kurallarını ihlal etmesine yol açıyor. Bazı sürücüler, trafik sıkışıklığını aşmak için çalışma yapılan yan yoldan ilerleyerek diğer araçların önüne geçip ulaşımı zorlaştırırken, bu durum hem trafik akışını olumsuz etkiliyor hem de maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalara neden oluyor.

Vatandaşlar sorumsuz davranan sürücüler tarafından bulvar üzerinde trafiğin durma noktasına geldiğini ifade ederek zaman zaman da kazaların yaşandığı, yetkililerin bu duruma çözüm bulmasını ve daha fazla denetim yapılmasını istiyorlar.