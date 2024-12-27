Katil çoban

Muğla'da yaşadığı barakanın yakınında ölü bulunan 2 çocuk babası Halil Çevik'in (53) cinayete kurban gittiği belirlendi. Datça ilçesi Kargı Kızılova mevkiinde geçtiğimiz yıl Çevik'in cansız bedeni bulunmuş ve pompalı tüfekle başından vurulduğu tespit edilmişti. Datça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli olarak çoban M.Y.D.'yi (16) gözaltına aldı.

Halil Çevik başından vurularak öldürüldü

M.Y.D.'den alınan kan örneğiyle olay yerindeki kan izinin aynı olduğu anlaşıldı. Şüpheli, polisteki ilk ifadesinde olaydan 2 gün önce hayvanlarından birinin Çevik'e ait bahçeye kaçtığını, yakalamak için peşinden bahçeye girdiği sırada Çevik'in kendisini pompalı tüfeği doğrultup, 'Buraya girmeyin, seni öldürürüm' diyerek tehdit ettiğini ileri sürdü. M.Y.D., ifadesinde, olay gününü de anlatarak, "Ruhsatsız av tüfeğini alıp, olay yerine gittim. Çevik'in başına ateş ettim. Yere düştü. Ellerini ve ayaklarını bağlayıp, sürüklemeye çalıştım daha sonra korkup çitlerden atladım" dedi.