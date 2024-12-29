Muğla beyaza büründü! Kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

YAMAÇ PARAŞÜTÜ MERKEZİ BABADAĞ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Fethiye ilçesindeki yamaç paraşütü merkezi Babadağ'da da kar yağışı etkili oldu. İlçeye bağlı Nif ile Koruköy Mahallesi de kar nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.



Fethiye-Çameli kara yoluna gelen çok sayıda kişi araçlarını yol kenarına park ederek kar üzerinde vakit geçirdi. Bazıları çocuklarıyla kartopu oynadı ve kardan adam yaptı. Bazıları ise kar üzerinde piknik yaptı.



Bölgeye Dalaman ilçesinde gelen Azim Sarıhan, çok güzel kar yağdığını söyledi. Kar yağdığı için mutlu olduklarını ifade eden Sarıhan, "Her şey çok güzel, herkesi bekleriz." dedi.

