Amos Antik Kenti yeni yılı ihtişamla karşılıyor!

IŞIKLANDIRMA ÇALIŞMALARIYLA FARKLI BİR ATMOSFER

Marmaris Ticaret Odası tarafından antik kentte yerleştirilen 50'den fazla solar LED projektör sayesinde Amos, Marmaris Körfezi'nde geceleri adeta parlayan bir yıldız gibi ziyaretçilerini karşılayacak. Tüm bütçesi Marmaris Ticaret Odası tarafından karşılanan bu proje, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun onayıyla hayata geçirildi.



Işıklandırma çalışmalarının yanı sıra kentin birçok noktasına kamera ve foto-kapanlar yerleştirilerek güvenlik önlemleri artırıldı. 2025 yılı kazı çalışmalarının Şubat ayında yeniden başlaması planlanıyor.



"MARMARİS'E KÜLTÜR TURİZMİNİ KAZANDIRIYORUZ"

Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan, projeye dair yaptığı açıklamada, "Odamızın 30. yılı anısına Marmaris'e kalıcı bir eser bırakmak istedik. Amos'u sadece aydınlatmakla kalmadık, güvenlik çalışmalarını da güçlendirdik. Bu kazılar sayesinde Amos'un kısa sürede ören yeri statüsüne alınmasını ve kültür turizminin öncüsü olmasını hedefliyoruz. İlerleyen yıllarda gece müzeciliğine uygun hale gelmesi için de çalışmalarımız devam edecek" dedi.