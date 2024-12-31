Muğla’da trafikte tartıştıkları 2 kişiyi darp eden 4 şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde seyir halindeki iki aracın sürücüleri arasında hatalı sollama yüzünden tartışma çıktı. Durdurduğu araçtan inen S.G, D.Ö, T.G. ve B.Ö. diğer araçta bulunan D.A.K. ile H.K'ye fiziksel müdahalede bulundu. İki kişiye sert cisimle de vuran şüpheliler olay yerinden ayrıldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan D.A.K. ile H.K'nin vücutlarında darp izleri ile burun kırığı tespit edildi. Çalışma başlatan jandarma ekibi, olaya karıştıkları tespit edilen 4 zanlıyı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.