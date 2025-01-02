Muğla’da 1 yıldır çözülemeyen faili meçhul cinayeti Ankara’dan gelen özel ekip aydınlattı

Edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesinde 11 Kasım 2023'te boş bir arazide elleri bağlı şekilde kafasına ateş edilerek öldürüldüğü belirlenen Halil Çevik'in katil zanlısının yakalanması için özel ekip kuruldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan ekip Muğla'ya giderek mevcut deliller ışığında çalışma başlattı.

Olay yerini defalarca tekrar inceleyen ve tanıklarla görüşen özel ekip, yürütülen teknik çalışmalar sonrası cinayet zanlısı olduğundan şüphelenilen M.Y.D'yi (17) takibe aldı.

Gözaltına alınan şüpheli, sorgusunda cinayeti işlediğini kabul etti.

Çobanlık yapan şüpheli, Çevik ile arazisinde hayvan otlattığı gerekçesiyle aralarında tartışma çıktığını, Çevik'in kendisini defalarca darp ettiğini, bunun üzerine cinayeti planlayarak işlediğini söyledi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.