Metecan kelebek oldu

Muğla'nın Milas ilçesinde yıllardır kelebek hastalığı ile mücadele eden koyu Galatasaray taraftarı 16 yaşındaki Metecan Görgüç, mücadele ettiği hastalığa yenik düştü. Metecan, 23 Kasım'da oynan Bodrum FK - Galatasaray maçı öncesi Milas-Bodrum Havalimanında sarı kırmızılı futbolcular ve teknik direktör Okan Buruk ile bir araya gelerek hayalini gerçekleştirmişti. Aradan geçen 1,5 ay sonunda Metecan hastalığına karşı verdiği savaşı maalesef kaybetti. Yaşam savaşıyla herkese örnek olan Metecan'ın ani vefatı sevenlerini yasa boğdu. Metecan'ın naaşı kılınan cenaze namazın ardından defnedildi.