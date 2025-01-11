Acımadan katletti mahkemede inkar etti

Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde İlknur Çetin'i tasarlayarak öldürme suçundan hakkında iddianame hazırlanan Ali İhsan Kaya'nın, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya, tutuklu sanık Ali İhsan Kaya ile taraf avukatları ve İlknur Çetin'in ailesi katıldı. Sanık Kaya savunmasında, olay günü otele geldiğinde İlknur Çetin ile aralarında arbede çıktığını, o sırada Çetin'in yaralandığını iddia etti. İlknur Çetin'i bir şey yapmadığını öne süren sanık, "Oraya İlknur'u öldürmek için gitmedim. Ben bir şey tasarlamadım. Tasarlasam evine giderdim, ben gerçekten sevdim" savunmasını yaptı.

SÜREKLİ TAKİP EDİYORDU

Duruşmada SEGBİS yöntemiyle tanık olarak dinlenilen İlknur Çetin'in eski eşi Y.S, İlknur Çetin'in daha önce takip edildiğini söylediğini belirterek, "İlknur, ben ve çocuk otogara bilet için gittik. Yine takip ediyordu, orada gördük. Ben şahsı uyardım, bırak peşini dedim. Polislere de söz verdi. Polis bey İlknur'a KADES uygulaması yükletti. Ben 25 Nisan'da duydum olayı. Her şeyi olaydan bir hafta önce öğrendim" dedi. Duruşmada, Çetin'in anne ve babası ile Muğla Barosu, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kadın ve Dayanışma Derneği müdahillik taleplerinde bulundu. Mahkeme, Çetin'in anne ve babasının müdahillik talebini kabul etti. Diğer talepler, "suçtan zarar görme sıfatları olmadığı" gerekçesiyle reddedildi. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşmaya, 12 Mart'ta devam edilecek.

İlknur Çetin

ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ

Duruşma sonrası mahkeme önünde açıklama yapan İlknur Çetin'in ailesinin avukatı Alev Öztürk, sanığın duruşmada baştan sona çelişkili ifadeler verdiğini söyledi. Öztürk, şunları kaydetti; "Sanık suçtan kurtulmaya ve cezasını hafifletmeye yönelik yine bildiğimiz erkek savunmasını yaptı. Anladığımız kadarıyla kendisine haksız tahrik kurgusu yapmaya çalışıyor. Ama gerek bizim sorduğumuz sorularla ve dosyadaki somut delillerle ifadelerin çelişkili olduğunu ortaya koyuyor. Gayet tasarlanmış, bir hafta öncesinden eylemini gerçekleştireceği bıçağı satın almış bir sanık ile karşı karşıyayız. Bunların hepsi dosyada mevcut. O yüzden 'kadına karşı tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi ile cezalandırılacağı kanaatindeyiz. Bıçaklanma esnasında olayı gören 2 tanık vardı." Onların da dinlenmesi için duruşma ertelendi.