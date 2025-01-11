Muğla geçen yıl 3,7 milyon yabancı turisti ağırladı

Vali İdris Akbıyık yaptığı açıklamada, Muğla'ya çok sayıda ülkeden turist geldiğini, en iyi şekilde ağırlanan misafirlerin kentten mutlu ayrıldığını söyledi.

Turist sayında geçen yıla oranla artış yaşandığına dikkati çeken Akbıyık, "Muğla'mız, ülkemizin ve dünyanın turizmdeki en önemli merkezlerinden biri olmaya devam ediyor. 2024 yılı boyunca yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi gören ilimizde, sadece deniz turizmi değil, spor, kültür, sağlık, gastronomi gibi alternatif turizm çeşitlerinde de büyük gelişmeler yaşandı." diye konuştu.

Mavi yolculukların, eşsiz koyların ve antik kentlerin ziyaretçilere eşsiz deneyimler sunduğunu ifade eden Akbıyık, kentte turizmi dört mevsime yaymak amacıyla dalış turizmi altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların da hız kazandığını kaydetti.

MÜZE VE ÖREN YERİNİN ZİYARETÇİ SAYISI 2024'TE 1 MİLYONU AŞTI

Akbıyık, Muğla'nın sağlık turizmindeki yerini güçlendirmek ve kenti sağlık turizmi alanında da çekim merkezi haline getirmek için çaba gösterdiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"2024, turizmde rekor sayılara ulaştığımız bir yıl oldu. 3 milyon 700 bini yabancı toplamda 10 milyonu geçen turiste ev sahipliği yapan Muğla'mızda 2025'in turizm açısından daha verimli olması için çalışmalarımıza yıl bitmeden başladık. Kruvaziyer turizminde 250 bin turiste ulaştık. Muğla'mızın kültür turizmi altyapısını geliştirme çalışmalarımız sonucunda 2024 yılında müze ve ören yerinin ziyaretçi sayısı ise 1 milyonu aştı."

Gastronomi alanında da önemli gelişmeler kaydedildiğini belirten Akbıyık, Muğla'nın 31 restoranla İstanbul'dan sonra "Michelin" seçkisinde yer alan ikinci il olduğuna dikkati çekti.

Muğla'nın tarım sektöründe de ülkenin önde gelen illerinden olduğundan bahseden Akbıyık, zeytinden narenciyeye, seracılıktan bal üretimine kadar birçok alanda ülke sıralamasında ilk sıralarda yer aldığını kaydetti.

Vali Akbıyık, toplantıda kentte yaşanan orman yangınlarına da değindi.

Geçen yıl Muğla'da 381 orman yangını ve 294 ziraat yangını meydana geldiğini bildiren Akbıyık, "Yangınlarda 220 hektarlık alan zarar gördü. Bu alanların rehabilitasyon çalışmalarına zaman kaybetmeden başlandı. Geçen yıl yaklaşık 260 bin fidan toprakla buluşturulurken, 285 hektarlık alan ağaçlandırıldı." diye konuştu.