Bodrum’da balıkçı teknesi alev topuna döndü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, koyda demirli bir balıkçı teknesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangında tekne kullanılamaz hale geldi.

Bodrum ilçesi Torba Koyu'nda demirli, yaklaşık 5 metre uzunluğundaki ahşap balıkçı teknesinde bugün saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri su sıkarak, alevleri daha fazla büyümeden 30 dakikada söndürdü. Tekne kullanılamaz hale gelirken, yapılan incelemede yangının aküden kaynaklandığı belirlendi.