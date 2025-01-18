Su seviyesi korkutan düzeye düşmüştü! Bodrum'un barajlarından sevindiren haber

'KAYIP KAÇAKLARIN ÖNÜNDE GEÇİLMESİ LAZIM'

İçme suyu hattındaki patlaklar neticesinde riskin devam ettiğine dikkati çeken Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Bodrum'a gelen suyun çok büyük kısmı kayıp kaçaklarla kayboluyor. Her iki barajdaki suyu Bodrum'a tedarik etmemiz durumunda dahi yaz aylarında Bodrum'un nüfusunun artması nedeniyle oldukça zor günler yaşıyor. 20-25 milyon metreküplük suyu Bodrum'a iletmemiz durumunda bunun yarısı kayıp kaçaklarla kayboluyor; dolayısıyla Bodrum'da ciddi bir su sıkıntısı yaşanıyor. Her iki barajdaki su seviyesinin geçtiğimiz yılın hafif üzerine çıkması neticesinde yaz aylarının ortalarına kadar bir rahatlama yaşayacağımızı söyleyebiliriz. Bu rahatlama su tedariki ve su kanalizasyon idaresi bakımından bir rahatlama, vatandaşa yansıyabilmesi için iletim hatlarındaki kayıp kaçakların önüne geçilmesi lazım. Boru hatlarının onarımı sırasında geçen süre nedeniyle ciddi bir susuzluk yaşanıyor. Boru hatlarına bazı durumlarda kirletici girmesi de söz konusu oluyor; dolayısıyla Bodrum'un riski hala devam ediyor. Bölgede suyun az olması ve iletilen suyun da iletim hatları boyunca kaybolması nedeniyle su oldukça değerli duruma gelmiş durumda. Bu nedenle bölgede su fiyatlarında ciddi artışlar meydana geldi. Kayıp kaçaklar doğrudan vatandaşa yansıyor" diye konuştu.

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