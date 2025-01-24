Muğla’dan 60 ülkeye gönderiliyor! Mermer ihracatından 400 milyon dolar gelir

Dernek olarak mermer atıklarının da ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili bilimsel bir çalışma yaptıklarını anlatan Işık, mermer atıklarının tarım, inşaat sektörü, sanayi gibi sektörlerde kullanılan birçok malzemeye ham madde sağladığını ifade etti.



Muğla'da yaklaşık 185 fabrika ve ocak işletmesi bulunduğunu, bunun daha sürdürülebilir hale gelmesi için Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurma çalışması yaptıklarını anlatan Işık, şöyle konuştu:



"Mermer ve doğal taş sektörü ülke ekonomisine en fazla katkı sağlayan sektörler arasında yer alıyor. Muğla'dan 60 ülkeye mermer ihracatı yapıyoruz. Üst kalitedeki ürünler Avrupa, ABD, Kanada ve Avustralya'ya, bir alt kademedeki ürünler Orta Doğu ülkelerine gönderiliyor. Aracı firmalarla yaptığımız ihracat yaklaşık 250 milyon dolar civarında. Ürün haline getirilip ihracata dahil olanlarla rakam 400 milyon dolar seviyesine çıkmakta."

Uygulamasını İndirmek İçin Tıklayınız





Hüseyin Işık, Muğla'da mermer sektörü açısından işsizlik sorunu bulunmadığını da kaydetti.