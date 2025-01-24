Yunanistan’a kaçarken yakalandılar

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 'Silahlı terör örgütlerine üye olma', 'Kasten öldürme', 'Yaralama', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma', 'Askeri ceza kanununa muhalefet', 'Hırsızlık' ve 'Yağma' suçlarından haklarında arama kaydı bulunan 8 kişinin tekneyle Yunanistan'a kaçacağı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde önceki gün 'Maya' adlı tekneye yapılan operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Anğar, Vehbi Orak, Berat Yoldaş, Enes Akalın, Muhammet Emre Bingöl, Kadir Uygur, Fırat Eser ile Doğan Suphi Akdeniz tutuklandı.

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